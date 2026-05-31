31 мая, 14:44

Общество

Три церемонии бракосочетания прошли на "Маяковской" в последний день весны

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Весенний свадебный сезон завершился на станции столичного метро "Маяковская". В последний день месяца на ней состоялись три церемонии бракосочетания, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Столица продолжает развивать проект "Новые адреса счастья", который дает возможность зарегистрировать брак на самых необычных городских площадках. В его рамках завершился весенний свадебный сезон на одной из самых популярных локаций – станции метро "Маяковская", – отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До конца года на станции планируется еще 7 церемоний.

Свадьбы проводятся ночью с 02:00 до 04:00. Для атмосферы платформу украшают праздничным декором, а на путях церемонии сопровождают современные составы.

"С 2021 года на станции метро "Маяковская" заключили брак уже 109 пар. Эта площадка остается одной из самых узнаваемых и востребованных в проекте Сергея Собянина "Новые адреса счастья", – добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем более 3,5 тысячи пар собираются пожениться в Москве в красивые даты 06.06 и 26.06.2026. Кроме того, в список популярных дат для свадеб в Москве вошли 8 августа, 20 июня, 5 июня, 28 августа, 27 июня и 16 июня, 7 июля и 1 августа. В связи с запросом пар на красивые даты столичные ЗАГСы открыли дополнительные слоты.

