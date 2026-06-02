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02 июня, 21:17

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации уже четырех беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об успешном сбитии еще двух вражеских беспилотников в воздушном пространстве столичного региона. Пост мэр опубликовал в канале в МАХ.

Как уточнил градоначальник, в работе на месте падения дронов задействованы сотрудники экстренных служб.

Прилеты первых за вторник, 2 июня, БПЛА были зафиксированы примерно в 20:16 по московскому времени. Тогда ПВО нейтрализовала 2 летательных аппарата.

На фоне угрозы столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. В настоящее время авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.

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