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02 июня, 17:13

Происшествия

Один человек погиб и 4 ранены из-за обстрела ВСУ поселка в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, еще четверо ранены в результате обстрела поселка Суземка в Брянской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

Атака велась из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

"Погиб мирный житель. Ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН "Защита" Брянск", который помогал их эвакуировать", – написал глава области.

Пострадавшие доставлены в больницу. Информация о последствиях атаки для инфраструктуры уточняется.

Ранее украинский БПЛА атаковал частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. В результате атаки пострадал 11-летний мальчик, его со множественными осколочными ранениями ног доставили в детскую областную клиническую больницу.

Кроме того, в результате детонации в доме были повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.

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