В ГД предположили, что продавший виллу в Голливуде Воробьев решил вернуться в Россию

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Певец и актер Алексей Воробьев может раздумывать о возвращении в Россию после продажи виллы в Голливуде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы Александра Толмачева.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Воробьев продал виллу в Голливудских Холмах за 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей), снизив первоначальную цену на 20%.

"Лучше, когда человек и живет, и творит в родной стране. Возможно, артист прислушался к многочисленным голосам поклонников, коллег и общественных деятелей, которые призывали целиком и полностью быть в России", – сказал Толмачев.

Он добавил, что возвращение артиста на родину может стать хорошим примером для других представителей сферы культуры.

Ранее сообщалось, что певец Дима Билан продал свой двухэтажный дом на Новорижском шоссе в Подмосковье. Изначально певец просил за коттедж 270 миллионов рублей, но в марте снизил стоимость до 250 миллионов рублей.