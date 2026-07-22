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22 июля, 18:54

Спорт

Фрирайд включат в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда России

Фото: 123RF.com/mwiklik

Фрирайд, который вошел в программу зимней Олимпиады-2030, включат в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда России. Об этом заявил ТАСС председатель ФЛССР Дмитрий Свищев.

"Фрирайд – это новая дисциплина для Олимпийских игр, однако мы понимаем, что необходимо структурно и целенаправленно развивать ее для достижения результатов уже на ближайших Играх", – сказал Свищев.

Председатель ФЛССР отметил, что организация сформирует все подготовительные планы по этому виду спорта перед зимней Олимпиадой в 2030 году.

Фрирайд представляет собой спуск на сноуборде или лыжах по естественному горному рельефу. Для успешного его выполнения нужно развивать несколько навыков, важных для различных дисциплин, среди которых прыжковая база фристайла, а также скорость и контроль из горнолыжного спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет утвердил ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских игр 2030 года. Такое решение было принято на 146-й сессии МОК в Лозанне. Отмечалось, что во время первенства будет разыграно пять комплектов наград.

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