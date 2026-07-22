Жителя Орловской области будут судить после гибели сына при пожаре в машине

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Жителя Орловской области обвинили в причинении смерти по неосторожности двухлетнему сыну, который погиб при пожаре в автомобиле. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 8 июня в поселке Тросна. По версии следствия, возгорание произошло из-за неисправного телефона с поврежденным аккумулятором.

Мужчина вместе с сыном убирал салон автомобиля, после чего оставил в машине свой телефон с поврежденным аккумулятором и ушел в дом. Ребенок остался без присмотра и забрался в автомобиль. В этот момент в салоне произошло возгорание из-за неисправного устройства. Мальчик получил тяжелые термические ожоги и впоследствии скончался.

Отцу ребенка предъявили обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Дело передано в суд.

Ранее в Свердловской области в овощной яме погибла семья из трех человек. Первой в погреб спустилась дочь, за ней – мать, а мужчина попытался их вытащить, но также задохнулся. Причиной могли стать газы, выдавленные из-под земли дождевой водой.

Поселок находится в заболоченной местности с грунтовыми водами, и специалисты зафиксировали превышение концентрации вредных веществ. Признаков насильственной смерти нет, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.