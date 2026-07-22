Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 20:38

Происшествия

Жителя Орловской области будут судить после гибели сына при пожаре в машине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителя Орловской области обвинили в причинении смерти по неосторожности двухлетнему сыну, который погиб при пожаре в автомобиле. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 8 июня в поселке Тросна. По версии следствия, возгорание произошло из-за неисправного телефона с поврежденным аккумулятором.

Мужчина вместе с сыном убирал салон автомобиля, после чего оставил в машине свой телефон с поврежденным аккумулятором и ушел в дом. Ребенок остался без присмотра и забрался в автомобиль. В этот момент в салоне произошло возгорание из-за неисправного устройства. Мальчик получил тяжелые термические ожоги и впоследствии скончался.

Отцу ребенка предъявили обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Дело передано в суд.

Ранее в Свердловской области в овощной яме погибла семья из трех человек. Первой в погреб спустилась дочь, за ней – мать, а мужчина попытался их вытащить, но также задохнулся. Причиной могли стать газы, выдавленные из-под земли дождевой водой.

Поселок находится в заболоченной местности с грунтовыми водами, и специалисты зафиксировали превышение концентрации вредных веществ. Признаков насильственной смерти нет, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Читайте также


происшествиярегионы

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика