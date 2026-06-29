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29 июня, 10:27

Происшествия

Мужчина погиб во время сплава по реке под Красноярском

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Мужчина погиб во время сплава по реке с женой на юге Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 июня, когда супружеская пара из Абакана плавала по рекам Кизир и Туба на резиновой лодке. В процессе сплава поднялся ветер, в результате чего судно снесло.

Затем лодка столкнулись с затопленным деревом и перевернулась. Женщина смогла зацепиться за дерево и была спасена проплывавшими мимо туристами. Однако 57-летнему мужчине не удалось выбраться из воды. В результате он утонул.

СК организовал проверку.

Ранее 11-летний ребенок утонул в водоеме в селе Красноярка Шербакульского района Омской области. Он гулял вместе со сверстниками на территории котлована, взрослых рядом с ними не было. В какой-то момент мальчик решил переплыть водоем, но утонул. Теперь детали инцидента выясняют правоохранители.

Ежегодный сплав на сапах и байдарках прошел на реке Яузе

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