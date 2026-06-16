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16 июня, 11:17

Происшествия

В Омской области мальчик утонул при попытке переплыть водоем

Фото: 123RF.com/vitalslon

В Омской области 11-летний подросток утонул при попытке переплыть водоем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 июня в селе Красноярка Щербакульского района. По данным ведомства, ребенок вместе со сверстниками гулял на территории котлована. Рядом с несовершеннолетними не было взрослых. Внезапно мальчик решил переплыть водоем и утонул. Спасти подростка не удалось.

Сотрудники полиции выясняют детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике. По версии следствия, 41-летняя женщина занималась бытовыми делами в частном доме на улице Таежной поселка Октябрьского. Рядом с ней в этот момент находились трое ее малолетних детей.

В какой-то момент один из сыновей вышел из дома во двор, а спустя какое-то время мать обнаружила его погибшим в септике, то есть в очистном сооружении, на территории дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Семья, в которой жил мальчик, является благополучной и не состояла на учете.

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