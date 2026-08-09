Фельдшеры смогут оказывать первичную наркологическую помощь с сентября

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С 1 сентября фельдшеры в отсутствие врача‑психиатра‑нарколога смогут оказывать первичную доврачебную медико‑санитарную помощь по профилю "психиатрия‑наркология". Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам парламентария, изменения закреплены в приказе Минздрава РФ, который вступает в силу с начала осени.

Отмечается, что все решения фельдшера потребуется согласовывать с врачом соответствующего профиля – его можно будет привлечь из диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы. В том числе допускается использование телемедицинских консультаций.

Куринный отметил, что мера призвана повысить доступность специализированной помощи в небольших населенных пунктах. В ряде городов и поселений отсутствуют врачи‑специалисты, а у профильных медиков из областных диспансеров зачастую нет возможности лично проводить осмотр и назначать лечение. Новый порядок позволит частично закрыть этот пробел.

Ранее Минздрав РФ обновил порядок оказания медпомощи беременным. Речь идет о кардинальной перезагрузке подходов: в единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий.