Ограничения сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что некоторые рейсы в египетский Шарм-эш-Шейх из московского аэропорта Внуково на 8 августа отменены по решению авиакомпании.

Отмечается, что отменен один рейс на вылет в Шарм-эш-Шейх и еще один на прилет в Москву. Кроме того, из-за действующих ограничений зафиксированы задержки вылетов на 15–30 минут.