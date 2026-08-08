Суд оставил под арестом Rolls-Royce блогера Лерчек до исполнения приговора

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Гагаринский суд Москвы сохранил арест на автомобиль Rolls-Royce и денежные средства блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) до исполнения приговора в части штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, под арестом останется транспортное средство марки Rolls-Royce 2022 года выпуска стоимостью 42 миллиона 100 тысяч рублей. Также суд сохранил ограничение на денежные средства в общей сумме 45 миллионов 325 тысяч рублей купюрами номиналом 5 тысяч рублей в количестве 9 065 банкнот.

Арест на имущество был наложен постановлением Троицкого районного суда Москвы. Как уточняется в материалах, меры сохранены до исполнения приговора в части штрафа, назначенного Чекалиной.

Чекалина и ее бывший супруг Артем были обвинены в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году. По данным следствия, они перевели более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ, полученные от проведения фитнес-марафонов.

Чекалин признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и был приговорен к семи годам лишения свободы. Расследование в отношении Лерчек временно приостанавливали из-за ее онкологического заболевания. Однако в июле 2026 года оно было возобновлено.

В результате Лерчек получила пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. У нее конфисковали незаконно полученные деньги и назначили штраф в 765 миллионов рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты и продвигать бренд в интернете на три года.

