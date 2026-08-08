Суд изменил меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве с "Облкоммунэнерго"

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Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Алексею Боброву и Татьяне Черных, которые являются фигурантами дела о мошенничестве, связанного со свердловским АО "Облкоммунэнерго". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее суд продлил им содержание под стражей по 15 августа включительно.

Бывший бенефициар холдинга Алексей Бобров, председатель совета директоров Татьяна Черных и экс-гендиректор дочерней компании "Объединенная теплоснабжающая компания" Антон Боликов находились в СИЗО по обвинению в хищении субсидий, выделенных правительством Свердловской области.

Позже бывший гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, обвиняемый в хищении свыше 20 миллионов рублей, сдался полиции. Он находился в федеральном розыске с сентября прошлого года. Его обвинили в хищении денежных средств во время строительства мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.

