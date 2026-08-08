Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 20:28

Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве с "Облкоммунэнерго"

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Алексею Боброву и Татьяне Черных, которые являются фигурантами дела о мошенничестве, связанного со свердловским АО "Облкоммунэнерго". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее суд продлил им содержание под стражей по 15 августа включительно.

Бывший бенефициар холдинга Алексей Бобров, председатель совета директоров Татьяна Черных и экс-гендиректор дочерней компании "Объединенная теплоснабжающая компания" Антон Боликов находились в СИЗО по обвинению в хищении субсидий, выделенных правительством Свердловской области.

Позже бывший гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, обвиняемый в хищении свыше 20 миллионов рублей, сдался полиции. Он находился в федеральном розыске с сентября прошлого года. Его обвинили в хищении денежных средств во время строительства мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика