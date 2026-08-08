Пропавшую при сплаве в Красноярском крае семью нашли

Фото: MAX/"КГКУ "Спасатель"

Семью из трех человек, пропавшую 5 августа во время сплава по реке Кан в Красноярском крае, обнаружили полицейские и спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что поиски начались сразу после поступления информации о пропаже. Угроз для жизни и здоровья членов семьи нет. В настоящий момент их доставляют домой в Зеленогорск.

Мужчина, женщина и восьмилетний ребенок пропали во время сплава на лодке по реке Кан 5 августа. С тех пор их местонахождение было неизвестно.

Ранее в Московской области пропала 13-летняя девочка. Она вышла из частного дома в Пущине и не вернулась. По словам матери, дочь ушла искать потерянное украшение, оставив мобильный телефон дома. Позднее несовершеннолетнюю обнаружили в городе Старая Купавна.

