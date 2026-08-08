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08 августа, 17:40

Политика

В МИД Омана сообщили о позитивном ходе переговоров по Ормузскому проливу

Фото: 123RF.com/savvapanf

Переговоры между Оманом и Ираном касательно судоходства в Ормузском проливе проходят позитивно и конструктивно. Это следует из сообщения МИД султаната.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сейчас стороны должны избегать действий, негативно влияющих на ход переговоров или достигнутые успехи.

Ранее Иран и Оман согласовали новый временный маршрут в Ормузском проливе. Он будет действовать 2–4 месяца или больше. Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади пояснил, что пока Тегеран не имеет представления о том, с какими условиями столкнется в будущем.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в феврале, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего он атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие в апреле, а в июне подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь атаковали Исламскую Республику, что стало ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.

Новости мира: Иран и Оман близки к заключению соглашения по Ормузскому проливу

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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