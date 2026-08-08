Летний этап всероссийской переписи воробьев стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В столице начался летний этап всероссийской переписи птиц "Воробьи на кустах". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Присоединиться к акции и понаблюдать за воробьями могут все желающие до 16 августа. Для этого не нужно специальных знаний – достаточно выйти на природу и посчитать воробьев.

В частности, горожане приглашаются на прогулку в экоцентр "Яуза", которая состоится 15 августа в 18:00. Полученные в ходе путешествия данные орнитологи используют для изучения динамики популяций домового и полевого воробьев.

Ранее Москва стала лидером зимнего этапа акции "Воробьи на кустах". Москвичи выявили около 31 тысячи птиц. Второе место заняло Подмосковье (20 114), а третье – Санкт-Петербург (18 941).

В целом по стране насчитывается 312 324 птицы. Акция проходит каждый год зимой – со вторых по третьи выходные февраля.

