Сын Байдена сообщил об ухудшении его здоровья

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Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер заявил, что рак отца распространился на кости и другие органы, вызывая сильные боли и ухудшая состояние здоровья. Его слова передает BBC News.

"Это очень тяжело. Очень печально видеть, как он страдает", – сказал Байден-младший.

Он назвал состояние своего отца "очень болезненным" и "изнурительным", указав, что Байден является "центром семьи" и лучшим отцом, мужем и дедушкой.

"Единственное, что я могу сказать о его здоровье сейчас, 2 это то, что мне хотелось бы, чтобы он больше жаловался", – добавил Байден-младший.

Врачи диагностировали у Байдена рак предстательной железы в мае 2025 года. Заключение было сделано после того, как медики осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили "небольшой узел" на простате, потребовавший дополнительного обследования. Позже в том же году политик прошел курс гормональной и лучевой терапии.

В июле 2026 года СМИ сообщили, что последствия терапии лишили Байдена сил. Большую часть времени он уделяет борьбе с болезнью. Кроме того, экс-президент работает над "формированием своего наследия".

