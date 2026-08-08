Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 18:42

Политика

Сын Байдена сообщил об ухудшении его здоровья

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер заявил, что рак отца распространился на кости и другие органы, вызывая сильные боли и ухудшая состояние здоровья. Его слова передает BBC News.

"Это очень тяжело. Очень печально видеть, как он страдает", – сказал Байден-младший.

Он назвал состояние своего отца "очень болезненным" и "изнурительным", указав, что Байден является "центром семьи" и лучшим отцом, мужем и дедушкой.

"Единственное, что я могу сказать о его здоровье сейчас, 2 это то, что мне хотелось бы, чтобы он больше жаловался", – добавил Байден-младший.

Врачи диагностировали у Байдена рак предстательной железы в мае 2025 года. Заключение было сделано после того, как медики осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили "небольшой узел" на простате, потребовавший дополнительного обследования. Позже в том же году политик прошел курс гормональной и лучевой терапии.

В июле 2026 года СМИ сообщили, что последствия терапии лишили Байдена сил. Большую часть времени он уделяет борьбе с болезнью. Кроме того, экс-президент работает над "формированием своего наследия".

Читайте также


политиказа рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика