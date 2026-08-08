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08 августа, 19:00

Общество

13 и 14 августа станут самыми холодными днями в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг и пятница, 13 и 14 августа, станут самыми холодными днями в Москве на следующей неделе. Температура днем составит от 16 до 21 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, ночью значения будут опускаться до 7–20 градусов. Синоптик отметила, что такая температура примерно на два градуса ниже климатической нормы для середины августа.

Паршина указала, что похолодание будет краткосрочным и 15–16 августа показатели уже придут в норму.

"К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло: ночью от +9 до +14 градусов, а днем от +20 до +25 градусов и осадков не прогнозируется", – добавила метеоролог.

Сентябрьская погода ожидает москвичей с середины предстоящей рабочей недели. В понедельник и вторник, 10–11 августа, дневная температура составит около плюс 24–26 градусов, однако к вечеру вторника через регион пройдет холодный фронт, который станет причиной дождей с грозами.

Москвичам рассказали о погоде 9 августа

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