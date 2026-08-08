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08 августа, 11:28

Общество

Вода в Москве-реке прогрелась до значений моря в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вода в Москве-реке местами прогрелась до 22–24 градусов, что сопоставимо с температурой Черного моря в Алуште. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, в районе Коломны температура воды составляет 24 градуса, в районе Звенигорода – 22 градуса.

"Почти так же, как на морских курортах", – указала она.

Метеоролог также привела данные по морю: у Калининграда вода прогрелась до 22 градусов, у Алушты – до 24, у Евпатории и Анапы – до 25, у Феодосии, Ялты и Сочи – до 26, а у Ейска, Геленджика и Туапсе – до 27 градусов.

Уже на следующей неделе в Москве температура воздуха понизится на 5–7 градусов после аномальной жары. Она составит от 22 до 25 градусов. При этом в четверг и пятницу, 13–14 августа, столбики термометров будут находиться на отметке около 20 градусов.

Температура воздуха в столице вернется к климатической норме

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