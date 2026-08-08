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08 августа, 12:09

Политика

Российские войска установили контроль над Ивановкой в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Ивановка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения заняли населенный пункт в результате активных наступательных действий.

Кроме того, подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. По данным Минобороны РФ, они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Харьковской области и ДНР.

Подразделения группировки "Южная" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате нанесения ударов по формированиям ВСУ в ДНР противник потерял до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и артиллерийское орудие.

В зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ за сутки потеряли свыше 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Также уничтожены два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что ночь на 8 августа российские военные нанесли удары по военным объектам в Киеве и Одессе. В Киеве были уничтожены завод по производству деталей для ракет "Фламинго" и топливный терминал, обеспечивавший нужды украинской армии. В районе Одессы дроны атаковали два судна, перевозивших военное имущество.

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