Россия и Словения обменялись посланиями впервые за 4 года

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Обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов состоялся впервые за 4 года. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в беседе с ТАСС.

Дипломат также прокомментировал планы нового председателя Государственного собрания Словении Зорана Стевановича посетить с визитом Москву. Пилипсон приветствовал такое здравомыслие среди европейских политиков, которые "ратуют за восстановление диалога с Россией".

"Отметим в связи с этим состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов – первый такой случай после четырехлетнего перерыва", – подчеркнул дипломат.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги ранее также заявил о необходимости межправительственных контактов с Россией. Дипломат напомнил, что ему удалось пообщаться с российским коллегой Сергеем Лавровым на приветственном ужине в Маниле. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.