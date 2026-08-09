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09 августа, 10:20

Политика

Россия и Словения обменялись посланиями впервые за 4 года

Фото: 123RF.com/alekstaurus

Обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов состоялся впервые за 4 года. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в беседе с ТАСС.

Дипломат также прокомментировал планы нового председателя Государственного собрания Словении Зорана Стевановича посетить с визитом Москву. Пилипсон приветствовал такое здравомыслие среди европейских политиков, которые "ратуют за восстановление диалога с Россией".

"Отметим в связи с этим состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов – первый такой случай после четырехлетнего перерыва", – подчеркнул дипломат.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги ранее также заявил о необходимости межправительственных контактов с Россией. Дипломат напомнил, что ему удалось пообщаться с российским коллегой Сергеем Лавровым на приветственном ужине в Маниле. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

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