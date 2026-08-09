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09 августа, 10:05

Политика

Мэр Нагасаки назвал США виновниками ядерной бомбардировки

Фото: ТАСС/АР/Kotaro Ueda

Мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки публично обвинил Соединенные Штаты в ядерной бомбардировке города в августе 1945 года. Об этом сообщил телеканал Nagasaki International Television.

Выступая на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв бомбардировки, Судзуки зачитал "Декларацию мира". В ней он напомнил, что 9 августа 1945 года атомная бомба, сброшенная американским самолетом, мгновенно опустошила Нагасаки, убив или ранив к концу года 150 тысяч человек – две трети населения города.

Мэр также обратил внимание на текущую ситуацию с ядерными вооружениями. По его словам, в мире сейчас находятся около 12 тысяч ядерных боеголовок, а ядерные державы участвуют в конфликтах по всему миру. Судзуки отметил, что государства, обладающие ядерным оружием, придерживаются концепции "ядерного сдерживания", полагая, что даже без фактического применения арсенал может удержать другие страны от нападения.

"Однако, столкнувшись с решающим вопросом, определяющим само выживание собственной нации в экстремальных условиях войны, кто может с уверенностью сказать, что не нажмет "ядерную кнопку"?" – задался вопросом мэр Нагасаки.

Ранее, выступая на мемориальной церемонии, посвященной 81-й годовщине трагедии, премьер-министр Японии Санаэ Такаити не стала упоминать США как государство, осуществившее атомные удары по японским городам. Глава японского правительства подчеркнула, что катастрофы, произошедшие 81 год назад в Хиросиме и Нагасаки, никогда не должны повториться.

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