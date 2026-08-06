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06 августа, 11:43

Политика

Захарова раскритиковала мэра Хиросимы Мацуи за слова о России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в годовщину атомной бомбардировки города не упомянул США, которые сбросили бомбу на мирных жителей, но повторил антироссийские нарративы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает RT.

Захарова отметила, что российский народ, натерпевшись от японской агрессии на Дальнем Востоке, всегда помнил о жертвах двух японских городов и приводил эту трагедию как пример недопустимой жестокости.

По ее словам, мэр Хиросимы каждый год повторяет ложную мантру, "зомбируя японцев русофобскими заклинаниями". Дипломат также добавила, что "кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него".

Выступление Мацуи в честь памятной церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки города армией США состоялось 6 августа. В своей речи мэр Хиросимы затронул тему обвинения России в якобы использовании ядерного оружия как инструмента запугивания других стран.

При этом политик не сказал ни слова про Америку. Выступавший вместе с ним на мероприятии премьер-министр Японии Санаэ Такаити также решил исключить упоминания США из своей речи.

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