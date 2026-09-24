Пенсионерка из Красногорска отравилась грибами, которые ела несколько дней

Фото: 123RF.com/dinkey555

Пожилая жительница Красногорска попала в больницу с тяжелым отравлением грибами, сообщили в Красногорской клинической больнице.

Женщину доставила скорая помощь после того, как родственники не смогли ее разбудить утром. До этого они пытались помочь ей самостоятельно. Пациентка жаловалась на многократную рвоту, диарею, озноб и слабость.

Врачи выяснили, что за четыре дня до госпитализации пенсионерка собрала большое количество груздей и опят, приготовила блюдо и ела его ежедневно, не убирая в холодильник.

Как рассказал врач-терапевт Иван Еременко, клиническая картина явно указывала на тяжелое отравление. Проведенный осмотр дал возможность исключить острое нарушение мозгового кровообращения и отек головного мозга. На протяжении нескольких дней они проводили инфузионную терапию, чтобы вывести токсины и восполнить электролитный баланс.

Пациентка быстро пошла на поправку. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

Специалисты предупреждают, что не стоит заниматься самодиагностикой, так как симптомы отравления грибами нередко похожи на другие опасные состояния. Печень и почки быстро поражаются токсинами. При первых симптомах – рвоте, диарее, спутанности сознания, сонливости, выраженной слабости, падении давления, изменении цвета мочи, желтушности кожи – следует срочно вызвать скорую помощь.

Ранее в Ставропольском крае госпитализировали годовалого мальчика из станицы Лысогорской с признаками токсического отравления. Ребенок находится в реанимации.

По предварительным данным, он отравился наркотиком, который дома оставил его 43-летний отец. Региональная прокуратура организовала проверку, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. Помимо этого, проверку организовал региональный главк СК России.

