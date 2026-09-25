Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

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Четыре человека погибли и еще один пострадал в ДТП в Курганской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Трагедия случилась в пятницу, 25 сентября, в 04:45 (02:45 по московскому времени) на 12-м километре автодороги Катайск – Верхняя Течана в Катайском округе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 2006 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108 под управлением водителя 2000 года рождения.

Оба водителя и еще два пассажира автомобиля ВАЗ-2114 в результате аварии скончались. В прокуратуре региона рассказали, что один из погибших – несовершеннолетний. Еще один пассажир ВАЗ-2108, мужчина 1990 года рождения находится в больнице с травмами.

Прокурору Катайского района поручено установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку мерам, принимаемым органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что на улице Михеенко в подмосковном Хотькове столкнулись легковой автомобиль Opel и кроссовый мотоцикл. Местная жительница за рулем иномарки выполняла поворот налево, въезжая на дворовую территорию, и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении. В результате пострадали водитель и пассажир мотоцикла – подростки 2011 года рождения. Их госпитализировали.

