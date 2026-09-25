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25 сентября, 16:05

Общество

Сентябрь в Москве оказался теплее нормы и менее дождливым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы, сообщил в беседе с РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам синоптика, среднемесячная температура превысила средние показатели примерно на один градус. При этом осадков выпало около 80% от месячной нормы. Число дней с осадками составило около 10, тогда как норма – порядка 14.

"Таким образом, месяц не был дождливым", – заключил Голубев.

Между тем, по прогнозам синоптиков, "старое" бабье лето придет в Москву на следующей неделе, после 28 сентября, и продержится до 10 суток. Температура воздуха в этот период достигнет 13–18 градусов, а минимальная температура сохранится в пределах 3–8 градусов. При этом осадков не ожидается.

В целом климат в столице за последние 30 лет стал теплее в среднем на 1,5 градуса. Этот процесс происходит в рамках циклов природы: каждые 200 лет происходит смена теплых и холодных периодов.

За 30–35 лет среднегодовая температура в Москве выросла на 1,5 градуса

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