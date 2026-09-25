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25 сентября, 19:43

Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на террасе кафе в Амстердаме

Фото: depositphotos/pio3

Один человек погиб в результате стрельбы на террасе заведения общественного питания на севере Амстердама, передает NU.nl со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило около 15:05 по местному времени (в 16:05 по московскому времени). Как утверждают находившиеся на месте журналисты, огонь был открыт, когда терраса кафе была заполнена посетителями.

Служба исполнения наказаний Нидерландов сообщила: погибшим оказался работник тюремного комплекса Заанстад. Подозреваемый задержан, но его личность и мотивы преступления пока не раскрываются.

Свидетели инцидента утверждают, что стрелявший после совершения преступления выбросил оружие в воду. Полиция пока официально не подтвердила эти сведения.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на оцепленной набережной, где находится кафе. Из-за случившегося временно изменено место причала паромов, которые следуют от Центрального вокзала Амстердама на север города.

Полиция призвала владельцев камер наблюдения в районе места происшествия передать следствию видеозаписи и не распространять их в социальных сетях.

Ранее стрельба произошла в швейцарском городе Арау на ночной вечеринке. Злоумышленник открыл огонь по толпе. В результате один человек погиб и еще пятеро пострадали. При этом россиян среди раненых нет.

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