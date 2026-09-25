10 офицеров ДРК погибли при крушении самолета

Фото: depositphotos/Shebeko

На юго-западе Демократической Республики Конго (ДРК) потерпел крушение самолет, на борту которого находились офицеры вооруженных сил страны, сообщает Mediacongo.

Предварительно, в результате происшествия погибли не менее 10 человек, среди них – генеральный аудитор ВС ДРК. Обстоятельства крушения на данный момент не установлены.

Ранее самолет потерпел крушение на севере американского штата Мичиган. По информации окружной единой диспетчерской службы, это произошло в районе пересечения дорог Каунти-роуд 633 и Блэр-Таунхолл-роуд.

В соцсетях очевидцы утверждают, что крушение потерпел американский истребитель F-16. Однако пилот успешно катапультировался и выжил.

