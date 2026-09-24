Риелтор Перескокова назвала главные ошибки при перепланировке квартир

Несогласованная перепланировка рискует обернуться для собственника штрафом и даже принудительной продажей квартиры с торгов. По словам экспертов, особенно опасны вмешательство в несущие конструкции, перенос "мокрых зон" и модернизация вентиляции. Как узаконить изменения и что делать, если хочется перемен без серьезных последствий, разбиралась Москва 24.

Колоссальные риски

Любая перепланировка, выполненная без согласования, может обернуться для собственника серьезными последствиями, сообщает "Газета.ру".



Как рассказал изданию директор перспективных проектов девелоперской компании Артем Охмат, согласно Жилищному кодексу, любые работы по переустройству и перепланировке требуют согласования с уполномоченным органом. Если разрешения нет, собственник обязан вернуть квартиру в исходное состояние в установленный срок. Сохранить изменения можно только через суд – и лишь при условии, что они не ущемляют права соседей и не создают угрозу для их жизни и здоровья.



Эксперт выделил несколько категорий перепланировок, которые чаще всего приводят к проблемам. Первая – вмешательство в несущие конструкции: их снос или существенная перестройка влияет на прочность всего здания и безопасность соседей. Вторая – перенос "мокрых зон": кухни, санузлов и других помещений с повышенной влажностью. Особенно рискованно размещать их над жилыми комнатами соседей, что нарушает требования к эксплуатации дома, пояснил Охмат.



Отдельное внимание специалист уделил вентиляции.





Артем Охмат директор перспективных проектов девелоперской компании Владельцы иногда пытаются увеличить полезную площадь за счет вентиляционных коробов или изменить их конфигурацию. Однако вентиляция относится к инженерным системам дома, и ее нарушение может повлиять не только на одну квартиру, но и на соседей.

Рискованны и работы с балконом или лоджией, если они затрагивают конструкцию здания. Например, объединение балкона с комнатой через демонтаж части стены требует отдельного согласования, подчеркнул Охмат. По его словам, еще одна ошибка – самовольное присоединение общего имущества: если для перепланировки задействована часть коридора или лестничной площадки, потребуется согласие всех собственников в доме.



Эксперт обратил внимание, что выселение – крайняя мера, применяется не всегда. Обычно собственнику сначала предлагают устранить нарушение: если он этого не делает, дело доходит до суда.

При этом, если приватизированная квартира не приведена в прежнее состояние, суд может постановить продать ее с публичных торгов, заключил специалист.

"Волокитная процедура"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Квартиры с несогласованными изменениями нередко встречаются на рынке, предупредила в беседе с Москвой 24 риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

"Покупателю важно понимать, что вместе с квартирой он приобретает все связанные с ней юридические риски. Поэтому необходимо проверять не только бумаги на право собственности, но и соответствие фактической планировки тому, что есть в документах", – отметила она.

До сделки стоит запросить актуальный технический план или поэтажный план с экспликацией и сравнить с тем, что фактически находится в квартире. По словам эксперта, эти документы собственник легко может получить через "Госуслуги". Потенциальный покупатель увидит, перенесены ли стены, изменено ли расположение санузла или кухни, демонтированы или возведены перегородки, объединены ли помещения. Необходимо выяснить, была ли такая перепланировка согласована и отражена в документах.

"Не каждое техническое изменение в квартире несет риски. Например, если собственник в помещении санузла сделал гардеробную – в этом нет трудностей. Если в гардеробной дополнительный санузел, то есть проведена "мокрая точка", – делать этого нельзя. Есть перепланировки критичные, а есть абсолютно нормальные. В любом случае важно не ограничиваться словами продавца, что все узаконено, и запросить документы и разрешения", – подчеркнула риелтор.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Считается, что в несущей стене нельзя делать проем, но на самом деле его нужно согласовать: сначала юридически, потом технически, с укреплением серьезной металлической балкой. У моих клиентов такие перепланировки были, и их узаконивали. Многие не хотят этого делать, потому что долго, много бюрократических препон. Если бы процедуру упростили, больше собственников шли бы на это, а сейчас она энергозатратная и волокитная.

Если перепланировка в квартире не узаконена, специалист рекомендовала потенциальным покупателям отказаться от приобретения недвижимости.

"При этом никто ничего изъять просто так не может – это частная собственность. Для подобных мер нужно судебное решение, но в моей практике не было таких случаев. В то же время от владельца могут потребовать вернуть все в первоначальное состояние", – отметила эксперт.

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ. Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий, резюмировала Перескокова.

Масса вариантов

Зонировать пространство можно и без серьезной перепланировки жилья, рассказал Москве 24 эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов.

В пример он привел гипсокартонные стены, которые несложно демонтировать при необходимости воссоздать исходное состояние квартиры.

"Однако, если такая стена сделана с большим шагом профилей и на нее планируют повесить телевизор весом 40–50 килограммов или турник, она не выдержит такой нагрузки", – подчеркнул он.

Также используют стеклянные перегородки вроде дверей-купе – их часто применяют для зонирования кухни, спальни, отделения от гостиной. Самые простые варианты – стеллажи с книгами и элементами интерьера, мебель. С одной стороны ставят диван, с другой – кровать или другие элементы, привел пример эксперт.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости Стилизовать зонирование достаточно просто. Сейчас тренд на бамбуковые панели – они могут быть из любого материала, внешне и тактильно имитировать шпон, дерево или покраску. Выглядят ровно и идеально, не нужно платить миллионы малярам за эффект гладкой стены. Есть металлизированные обои, жидкие. В целом нужно исходить из стилистики будущего дизайна интерьера и условий эксплуатации.

Если в доме есть маленькие дети или животные, стоит выбрать антивандальное покрытие. Когда таких факторов нет, можно сделать ставку на эстетику: инженерная доска, качественная покраска, аккуратные молдинги и лепнина. Это материалы, которые требуют бережного обращения, но не подвергаются агрессивному воздействию, заключил Аксенов.

