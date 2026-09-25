Риелтор Бендриков: аренда квартиры с животным увеличит стоимость жилья на 10%

Москвичка заявила, что арендатор несправедливо отказала ей в съеме квартиры: хозяйку смутила дочь женщины, которая играет на скрипке, – якобы это может вызвать дискомфорт у соседей. Что еще способно стать причиной отказа и реально ли договориться с владельцами, разбиралась Москва 24.

Пойти на уступки?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/linapolyakovaa

Жительница столицы не смогла снять квартиру в районе Замоскворечье из-за неожиданной причины – арендодателя не устроило, что дочь женщины играет на скрипке. Об этом пользовательница Сети рассказала на своей странице.

По ее словам, раньше они с семьей уже жили в этом районе. Однако после того, как аренда взлетела в цене, семья перебралась в Хамовники. Спустя полтора года женщина нашла отличное объявление о сдаче жилья в Замоскворечье. После этого семья сразу же связалась с риелтором, но уже вечером он заявил, что из-за высокого спроса цену подняли на 10 тысяч. От варианта семья решила отказаться.

Спустя три месяца история получила неожиданное продолжение. Квартиру внезапно выставили снова, и семья решилась на вторую попытку, согласившись даже на более высокую стоимость, хотя объект и так был "довольно недешевым". Риелтор сразу вспомнила пару и уже вечером связалась с хозяйкой.





москвичка Лина Владелица квартиры сказала, что все отлично, и даже обрадовалась, что жить хочет семья с детьми. Начинаем уточнять, можно ли уже договариваться с нынешней арендодательницей о съезде. В голове уже переехали, строим планы, как хорошо будет идти детям до школы, что не надо просыпаться рано. Уже даже договорились о показе.

Однако на следующий день звонок от риелтора разбил иллюзии одним вопросом: "Это ваша дочка играет на скрипке?" На секунду женщине показалось, что хозяйка просто вспомнила о семье и решит сдать жилье подешевле. Но выяснилось: такой факт, наоборот, слишком смутил собственницу. Она начала переживать, что девочка будет мешать соседям.

Сперва супруги списали ситуацию на небольшое волнение, но все оказалось сложнее. За день до назначенного просмотра муж решил переспросить агента, что вообще происходит, и узнал: собственница изначально вообще не хотела сдавать квартиру этой семье. Риелтор, понимая, что процесс уже запущен, буквально уговорила ее поговорить с клиентами, познакомиться.





москвичка Лина Я очень хотела идти навстречу, так уж понравилась квартира и была надежда, что все исправится. Однако супруг настоял на своем, назвав ситуацию абсурдом: за такую цену снимать квартиру и еще и уговаривать собственника, чтобы ее сдали. Пришлось отменить сделку.

После паре срочно пришлось упрашивать нынешнего арендодателя все-таки продлить договор и продолжать снимать жилье.

Особые условия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как объяснил Москве 24 риелтор Олег Бендриков, игра на пианино, скрипке или других громких инструментах в квартире действительно может раздражать соседей, если жилье съемное, они имеют право пожаловаться на арендатора владельцу собственности. Особенно остро стоит проблема в домах экономкласса, где плохая шумоизоляция.

"Собственников квартир может отталкивать разное. Например, они не всегда рады жильцам с животными. Особенно если питомцев несколько или один, но крупный. Запах после зверей, особенно кошек, вывести непросто", – уточнил Бендриков.

По похожей логике владельцы не жалуют арендаторов, которые курят в квартире. Во-первых, дело в едком запахе, который сложно вывести. Во-вторых, при регулярном воздействии табачного дыма может портиться само жилье: желтеют стены, потолки и даже мебель.





Олег Бендриков риелтор Все требования к жильцу прописываются в договоре – как и санкции, которые владелец может применить при нарушении. Однако собственник вправе отказать арендатору еще на этапе просмотра или заполнения анкеты. Договориться о компромиссе по вопросам довольно сложно, но попробовать можно: как правило, это увеличивает стоимость жилья до 10%. Однако любое обоюдное решение нужно прописать в договоре, чтобы позже стороны не предъявляли друг другу претензии.

Компенсацию можно обосновать тем, что владельцу придется принимать звонки от соседей и выслушивать их негодование.

"В случае с животными собственник также имеет право повысить цену за их присутствие. Помимо этого, он обязан добавить в договор пункт о порче имущества не по причинам, связанным с естественным износом", – предостерег Бендриков.

По его словам, в таком случае арендатор обязуется либо купить новое, либо возместить стоимость испорченного. Это простая письменная форма на усмотрение сторон.



Вместе с тем вопрос о потенциально шумных жильцах стоит на повестке уже не первый год. Ранее депутат Госдумы VIII созыва Владимир Кошелев заявил, что в РФ нужно ввести единый стандарт "режима тишины" для многоквартирных домов. На данный момент в регионах действуют свои законы на этот счет.

В частности, в Москве запрещено нарушать покой граждан ежедневно с 23:00 до 07:00. Для ремонтных работ есть особый режим: по будням их нельзя проводить с 19:00 до 09:00, а также с 13:00 до 15:00. В воскресенье и праздничные дни такая деятельность полностью запрещена, отметил юрист Денис Хмелевской.

Ограничения распространяются на громкую музыку и телевизор, игру на музыкальных инструментах, крики, пение, ремонт и стройку, а также перемещение мебели – все это считается шумом. В случае нарушения закона физлиц обяжут заплатить штраф от 1 000 до 2 000 рублей.

Эксперт напомнил, что допустимый уровень шума в жилых помещениях регулируют санитарные правила – СанПиН 2.1.2.2645-10. Согласно этому, днем шум не должен превышать 55 децибелов, а ночью – 45. Для сравнения: 45 децибелов – это громкость спокойного разговора.