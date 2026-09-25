Минобороны скорректировало условия службы в ВС РФ для иностранцев

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ об изменении правил досрочного увольнения иностранцев, получивших вид на жительство в РФ, с военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соответствующую форму ранее устанавливал приказ от 1 ноября 2023 года № 744. Теперь он признан недействующим. Уточняется, что речь идет об иностранцах, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России (ВС РФ) в период специальной военной операции.

Ранее Минобороны расширило список медицинских противопоказаний для службы по контракту. Приказ вступил в силу 15 июня 2026 года. Согласно документу, теперь к службе не допустят граждан с шестью видами психических расстройств. Также в списке упоминаются расстройства поведения, вызванные приемом психоактивных веществ.

При этом Владимир Путин поддержал предложение разрешить добровольцам с категорией годности "Д" проходить службу в региональных подразделениях, занимающихся защитой объектов от беспилотников. Военкор Евгений Поддубный отмечал, что среди добровольцев есть костяк людей, которые настойчиво просят разрешить им службу именно в региональных структурах, отвечающих за оборону объектов от БПЛА.

