Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее аналогичные ограничения вводились во Внуково и Домодедово в ночь на 25 сентября. Авиагавани также принимали и отправляли самолеты лишь по согласованию с уполномоченными органами.

Ближе к утру ограничения отменили и аэропорты начали возвращаться к штатному режиму работы.