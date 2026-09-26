00:22Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Домодедово
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ранее аналогичные ограничения вводились во Внуково и Домодедово в ночь на 25 сентября. Авиагавани также принимали и отправляли самолеты лишь по согласованию с уполномоченными органами.
Ближе к утру ограничения отменили и аэропорты начали возвращаться к штатному режиму работы.
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