Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Внуково

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее один рейс, следовавший во Внуково, ушел на запасной аэродром из-за сильных порывов ветра. Пассажиров высадили в Домодедово. Спустя некоторое время самолет прибыл во Внуково и начал подготовку к выполнению следующего рейса.

Еще один борт, заходивший на посадку во Внуково, ушел на второй круг, после чего благополучно приземлился. Вместе с тем в аэропорту отметили, что сильные порывы ветра не оказали значительного влияния на работу воздушной гавани.