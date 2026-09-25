Собянин сообщил о ликвидации десяти БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили десять вражеских беспилотников, летевших на Москву в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в столичном аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.