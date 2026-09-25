01:15Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации десяти БПЛА, летевших на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили десять вражеских беспилотников, летевших на Москву в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в столичном аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.