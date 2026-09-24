Строения нефтебазы получили повреждения в Ростовской области при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Административные строения нефтебазы были повреждены в Кагальницком районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, возгорания не последовало. На месте ЧП уже работают специальные службы.

Слюсарь уточнил, что всего прошедшей ночью вражеские дроны были сбиты в Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах области.

Ранее три человека пострадали в результате удара ВСУ по автомобилю на территории фермы компании "Мираторг" в Выгоничском районе Брянской области. Медики оказали раненым необходимую помощь. При ударе также пострадали сельскохозяйственные животные.

В Запорожской области при атаке ВСУ погиб водитель автомобиля скорой помощи. Инцидент произошел в районе села Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа. Еще три человека получили ранения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте.