24 сентября, 07:21Происшествия
Строения нефтебазы получили повреждения в Ростовской области при атаке БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Административные строения нефтебазы были повреждены в Кагальницком районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В результате воздушной атаки никто не пострадал, возгорания не последовало. На месте ЧП уже работают специальные службы.
Слюсарь уточнил, что всего прошедшей ночью вражеские дроны были сбиты в Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах области.
Ранее три человека пострадали в результате удара ВСУ по автомобилю на территории фермы компании "Мираторг" в Выгоничском районе Брянской области. Медики оказали раненым необходимую помощь. При ударе также пострадали сельскохозяйственные животные.
В Запорожской области при атаке ВСУ погиб водитель автомобиля скорой помощи. Инцидент произошел в районе села Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа. Еще три человека получили ранения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте.