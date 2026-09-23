В Подмосковье врачи спасли мальчика из Белгорода с осколком в сердце после атаки БПЛА

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Врачи Детского научно-клинического центра (ДНКЦ) имени Л. М. Рошаля спасли мальчика из Белгорода, у которого обнаружили осколок в сердце после атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Подросток получил тяжелейшую минно-взрывную травму. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой бедренной кости, термические ожоги век, конъюнктивы и роговицы глаз, а также множественные ранения рук и ног.

"Первичную медицинскую помощь пациенту оказали по месту жительства, в ДНКЦ лечением занималась мультидисциплинарная бригада врачей", – говорится на сайте ведомства.

Директор центра Татьяна Шаповаленко рассказала, что в первую очередь хирурги удалили металлический осколок из правого желудочка сердца в условиях искусственного кровообращения. Затем травматологи хирургически обработали раны и удалили оставшиеся инородные тела.

"После операции мальчик продолжал получать интенсивную терапию в отделении реанимации под постоянным наблюдением специалистов. Состояние постепенно улучшалось, и его перевели в стационар, где ему выполнили поэтапные операции по устранению дефектов мягких тканей левого плеча и грудной клетки", – добавила она.

Благодаря слаженной работе медиков все операции прошли успешно и без осложнений. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. Мальчика уже выписали под амбулаторное наблюдение врачей. Лечение в Детском центре продолжалось 27 дней.

Ранее в больнице имени Сперанского прооперировали 11-летнего мальчика с редкой аномалией мочевыделительной системы. Ребенок поступил в медучреждение с почечной коликой. Специалисты сняли болевой синдром, удалили первый камень и восстановили работу почки. После этого они удалили и второй камень.

После операции ребенка выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь он будет находиться под наблюдением нефролога для контроля состояния почек.