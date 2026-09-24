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24 сентября, 10:09

Происшествия

В Хабаровском крае задержали грузовик с 3 тоннами незаконно приобретенной черной икры

Фото: sledcom.ru

В Хабаровском крае сотрудники УФСБ остановили грузовик, перевозивший более 3 тонн осетровой икры, приобретенной незаконно. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, в августе четверо жителей края купили черную икру в Комсомольске-на-Амуре и перевезли ее в Хабаровск. Затем они планировали доставить груз в Москву. Для безопасности перевозки их сопровождал автомобиль без регистрационных знаков, который предупреждал о постах ГИБДД и других опасностях.

В середине сентября 2026 года грузовик был остановлен. При осмотре обнаружили более 3 тонн икры, упакованной в банки объемом 0,5 литра каждая, отметили в СК.

В отношении четырех жителей края возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой"). Трое подозреваемых арестованы, один находится под домашним арестом.

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