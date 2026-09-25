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03:10

Общество

Кравцов заявил, что летние занятия в школах не продлевают учебный год

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Школы могут проводить летом дополнительные занятия, практики и другие мероприятия, однако это не означает продления учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Он отнес к данной ситуации и воспитательные мероприятия, пришкольные лагеря.

Ранее в Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для школьников, получающих бесплатное питание в течение учебного года, на время летних каникул.

Депутаты предложили автоматически начислять сертификат на июнь, июль и август детям школьного возраста из семей, которые уже признаны нуждающимися. Для учеников 5–11-х классов речь идет о тех, кто в течение учебного года получает бесплатное питание как льготная категория.

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