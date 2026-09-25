25 сентября, 04:54Общество
Средняя пенсия неработающих россиян составила почти 26 тысяч рублей
Фото: depositphotos/Koldunov
Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в августе 2026 года достиг 25 849 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
Годом ранее, в августе 2025-го, неработающие пенсионеры получали в среднем 24 013 рублей. Таким образом, выплаты выросли почти на 2 тысячи рублей.
Самые высокие пенсии зафиксированы в Чукотском автономном округе, там средняя выплата составила 43 986 рублей.
Страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы дважды – с 1 февраля и с 1 апреля. Февральское повышение проведут по уровню фактической инфляции, сейчас его размер оценивается в 6,8%. С 1 апреля пенсии увеличат еще на 3,3%.
В Минфине отметили, что средний размер пенсии по старости в России к концу 2027 года составит 29 904 рубля. Средства на индексацию пенсий и пособий предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год.
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