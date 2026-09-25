Трамп рассмешил Си Цзиньпина шуткой про Байдена

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Председатель КНР Си Цзиньпин рассмеялся, когда президент США Дональд Трамп показал ему фотографию авторучки с замененным изображением своего предшественника Джо Байдена. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Белого дома.



В ходе визита в Белый дом Трамп провел китайского лидера по "президентской алее славы" в западном крыле, где размещены портреты предыдущих американских лидеров. Дойдя до таблички с именем Байдена, американский президент обратил внимание Си Цзиньпина на фото авторучки, и тот рассмеялся.

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом 24 сентября. Трамп вместе с женой Меланией встретил китайского лидера у трапа самолета. Глава Белого дома высоко оценил внешний вид Си Цзиньпина, а также заявил, что супруга китайского лидера Пэн Лиюань очень красивая.

Позже главы стран провели переговоры в Белом доме, в ходе которых затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Трамп подчеркнул, что переговоры прошли отлично.

Си Цзиньпин рассказал, что Китай отправит двух панд в США в качестве символа дружбы между странами. Он уточнил, что панды Пинпин и Фушуан приедут в зоопарк Атланты уже через несколько дней.