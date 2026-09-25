01:56Политика
Трамп рассмешил Си Цзиньпина шуткой про Байдена
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Председатель КНР Си Цзиньпин рассмеялся, когда президент США Дональд Трамп показал ему фотографию авторучки с замененным изображением своего предшественника Джо Байдена. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Белого дома.
Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом 24 сентября. Трамп вместе с женой Меланией встретил китайского лидера у трапа самолета. Глава Белого дома высоко оценил внешний вид Си Цзиньпина, а также заявил, что супруга китайского лидера Пэн Лиюань очень красивая.
Позже главы стран провели переговоры в Белом доме, в ходе которых затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Трамп подчеркнул, что переговоры прошли отлично.
Си Цзиньпин рассказал, что Китай отправит двух панд в США в качестве символа дружбы между странами. Он уточнил, что панды Пинпин и Фушуан приедут в зоопарк Атланты уже через несколько дней.