Трамп и Си Цзиньпин обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры, в ходе которых затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Кроме того, Си Цзиньпин предложил продолжить диалог между странами по вопросам искусственного интеллекта. По его словам, стороны могут обмениваться мнениями о связанных с ИИ рисках и выгодах, а также совместно предотвращать его злоупотребление и неправомерное использование.

Председатель КНР также отметил, что стабильность экономических и торговых отношений Китая и США требует как расширения перечня направлений сотрудничества, так и сокращения списка проблем.

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом 24 сентября. У трапа самолета его встретил Трамп со своей супругой Меланией. Глава Белого дома высоко оценил внешний вид Си Цзиньпина, а также заявил, что супруга китайского лидера Пэн Лиюань очень красивая.

Председатель КНР заявил, что Китай и США должны стать партнерами, а не соперниками, чтобы реализовать цели национального развития. Он также отметил, что Китай и США должны двигаться навстречу друг другу, содействуя формированию стабильных отношений.

В свою очередь, Трамп назвал отличными переговоры с Си Цзиньпином, прошедшие в Белом доме. Главы двух государств проследовали на Южную лужайку Белого дома, побеседовали рядом с вертолетом президента VH-92A Patriot, а затем вернулись в здание.