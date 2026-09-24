Трамп напрягся из-за бомбардировщика на церемонии встречи Си Цзиньпина в США

Фото: AP/Alex Brandon

Американский лидер Дональд Трамп немного пригнулся и стиснул зубы, когда над ним и председателем КНР Си Цзиньпином пролетели стратегические бомбардировщики B-1. Видео опубликовал Белый дом на своем канале на YouTube.

Инцидент произошел на базе Эндрюс в штате Мэриленд, где Трамп встречал китайского лидера. Во время исполнения американского гимна над главами двух государств пролетели бомбардировщики.

На кадрах видно, как Трамп на секунду пригнулся, повернул голову вслед самолетам и что-то сказал Си Цзиньпину. Китайский лидер также проследил за пролетом взглядом, но почти никак не отреагировал на громкий звук.

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом 24 сентября по пекинскому времени (23-го числа по времени в Вашингтоне). У трапа самолета его встретил Трамп со своей супругой Меланией.

Визит председателя КНР продлится до 25 сентября. Ожидается, что на переговорах стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, глобального мира и развития.

