24 сентября, 18:08Политика
Трамп напрягся из-за бомбардировщика на церемонии встречи Си Цзиньпина в США
Фото: AP/Alex Brandon
Американский лидер Дональд Трамп немного пригнулся и стиснул зубы, когда над ним и председателем КНР Си Цзиньпином пролетели стратегические бомбардировщики B-1. Видео опубликовал Белый дом на своем канале на YouTube.
Инцидент произошел на базе Эндрюс в штате Мэриленд, где Трамп встречал китайского лидера. Во время исполнения американского гимна над главами двух государств пролетели бомбардировщики.
На кадрах видно, как Трамп на секунду пригнулся, повернул голову вслед самолетам и что-то сказал Си Цзиньпину. Китайский лидер также проследил за пролетом взглядом, но почти никак не отреагировал на громкий звук.
Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом 24 сентября по пекинскому времени (23-го числа по времени в Вашингтоне). У трапа самолета его встретил Трамп со своей супругой Меланией.
Визит председателя КНР продлится до 25 сентября. Ожидается, что на переговорах стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, глобального мира и развития.