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24 сентября, 21:04

В мире

Медвежонок забрался по балконам в квартиру на третьем этаже в китайской Сычуани

Видео: MAX/SHOT

В китайской провинции Сычуань медвежонок забрался по балконам многоэтажного дома до третьего этажа и проник в квартиру через окно. Об этом сообщает портал Sina.

23 сентября один из пользователей соцсетей опубликовал видео, на котором видно, как животное карабкается по внешней стене здания. Ролик быстро распространился в Сети.

В тот же день медведя поймали и доставили в центр временного содержания.

"Благодаря своевременному обнаружению животного никто не пострадал", – отметили журналисты.

После осмотра специалисты установили, что серьезных проблем со здоровьем у медвежонка нет. В четверг, 24 сентября, его планировали вывезти в удаленный район и выпустить в естественную среду обитания. Точных сведений о том, почему медвежонок оказался на территории провинции, пока нет.

Ранее медведь появился в окрестностях села Тыргетуй в Забайкальском крае. В администрации Карымского округа региона уточнили, что зверь находился неподалеку от школы.

Местные власти призвали жителей быть осторожными и не выходить в лес и на окраины села без крайней необходимости. Кроме того, гражданам посоветовали держать детей и животных дома, избегать одиночных прогулок, особенно в сумерках и ночью.

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