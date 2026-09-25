Режим повышенной готовности ввели в Томской области из-за медведей

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Режим повышенной готовности введен в Томской области для регулирования численности медведей и обеспечения безопасности жителей, сообщил губернатор Владимир Мазур в своем канале в MAX.

По его словам, режим устанавливает порядок взаимодействия между органами власти, местным самоуправлением и правоохранительными органами. Он также регулирует совместные действия по защите жителей как в населенных пунктах, так и в лесах.

В частности, полиции рекомендовано наладить взаимодействие с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Главам муниципалитетов поручено пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в охотничьих угодьях.

Кроме того, губернатор обратился к жителям с просьбой ограничить пребывание и передвижение в лесу, в том числе сбор грибов, ягод, шишек и других дикоросов.

Ранее медведь убил 51-летнюю женщину в Красноярском крае, когда она вышла из дома на свой приусадебный участок в селе Вознесенка Ирбейско-Саянского муниципального округа. В итоге хищника застрелил сосед погибшей. Следователи проводят проверку по факту трагедии.

До этого сообщалось о еще 6 смертях жителей Красноярского края после нападений бурых медведей. В связи с этими случаями возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

