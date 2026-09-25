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25 сентября, 08:12

Происшествия

Медведь убил женщину на приусадебном участке в Красноярском крае

Фото: 123RF.com/szaboerwin

Медведь убил 51-летнюю женщину в Красноярском крае, когда она вышла из дома на свой приусадебный участок в селе Вознесенка Ирбейско-Саянского муниципального округа. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ Следственного комитета России по региону.

Согласно предварительной информации, ранним утром 25 сентября женщина покинула дом и направилась на участок на улице Центральной. Там она обнаружила хищника, пытавшегося проникнуть в загон с домашними животными. Животное напало на женщину, и она скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Хищника застрелил сосед погибшей. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее медведь напал на туриста из Москвы, который приехал на рыбалку на реку Большой Енисей в Тоджинский район Тувы. Пострадавший был госпитализирован, но через время скончался. Оказалось, что жертвой нападения медведя стал хоккейный тренер Александр Кузьменко, который долгое время занимался подготовкой спортсменов.

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