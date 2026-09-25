Правительство Украины назначило бывшего комика Алексея Реву на пост замминистра обороны

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Бывший комик и победитель юмористического шоу Алексей Рева получил должность заместителя министра обороны Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на военное ведомство.

"Правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации", – говорится в заявлении.

В июле с поста главы Минобороны республики уволили Михаила Федерова. После этого в стране начались протесты против его отставки, на фоне которых украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру другую должность во властных структурах. По словам главы государства, на личной встрече он обсудил с экс-министром возможность заняться развитием технологий в стране. Принял ли Федоров предложение, Зеленский не уточнил.

Позднее Верховная рада утвердила нового главу Минобороны – Евгения Хмару. За назначение проголосовали 312 депутатов.

Федоров получил должность советника министра обороны Италии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это назначение "театром абсурда". Она заявила, что считает странным предоставление официальной должности, связанной с инновациями, человеку, которого она обвинила в стремлении убивать как можно больше россиян.