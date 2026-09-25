Спутники "Роскосмоса" создали карту распределения озона в атмосфере Земли

Фото: MAX/"Роскосмос"

Российские космические аппараты "Ионосфера-М" № 3 и 4 составили предварительную карту общего содержания озона в атмосфере. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Спутники оснащены приборами "Озонометр-ТМ", которые измеряют концентрацию озона и диоксида азота – одного из индикаторов загрязнения воздуха. На полученной карте видно, что в тропических широтах содержание озона ниже, чем в средних и высоких, в том числе над значительной частью России.

Это объясняется тем, что озон активно образуется в тропической стратосфере под действием солнечного излучения, но атмосферная циркуляция переносит его к более высоким широтам, где он накапливается.

Такие карты важны, поскольку содержание озона напрямую связано с количеством ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли, и его влиянием на человека.

Ранее в госкорпорации заявляли, что российская спутниковая группировка достигла практически 400 аппаратов. Только в 2026 году на орбиту выведено порядка 60 космических аппаратов. Среди них – телекоммуникационные, навигационные и аппараты дистанционного зондирования Земли.

