Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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Временные ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет самолеты лишь по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Такие же меры безопасности продолжают действовать в аэропорту Домодедово – авиагавань также обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации отметили, что данные меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Аналогичные ограничения уже вводились во Внуково и Домодедово в ночь на 25 сентября. Ближе к утру меры безопасности отменили и аэропорты возобновили работу.