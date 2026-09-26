00:33Транспорт
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Авиагавань принимает и отправляет самолеты лишь по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
Такие же меры безопасности продолжают действовать в аэропорту Домодедово – авиагавань также обслуживает рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации отметили, что данные меры призваны обеспечить безопасность полетов.
Аналогичные ограничения уже вводились во Внуково и Домодедово в ночь на 25 сентября. Ближе к утру меры безопасности отменили и аэропорты возобновили работу.