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02:19

Политика

МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал отправленное России приглашение на саммит G20, который пройдет в Майами в декабре. Об этом он сообщил на встрече с главой МИД Канады Анитой Ананд.

"Такие возможности необходимо использовать", – указал Вадефуль, его слова приводит телеканал N-TV.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Путин примет приглашение на саммит G20 в Майами. По словам американского политика, Вашингтон остается открытым к взаимодействию с Москвой. Кроме того, Рубио отметил, что участие в G20 даст Путину шанс пообщаться не только с Трампом, но и с другими мировыми лидерами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия благодарна и признательна за приглашение президента РФ на саммит G20. Он добавил, что Москва проработает этот вопрос по дипломатическим каналам. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Путин самостоятельно примет решение о визите в США.

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