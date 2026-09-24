Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 16:27

Политика

В МИД РФ заявили, что Путин сам примет решение о визите в США на саммит G20

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин самостоятельно примет решение о визите в США на саммит G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

"Мы изучим всю совокупность связанных с текущей ситуацией обстоятельств", – добавил он.

Рябков выразил признательность США за этот жест, однако добавил, что пока рано говорить о конкретных деталях, связанных с этим приглашением.

О том, что Путина пригласили на саммит G20 в Майами, ранее сообщал американский госсекретарь США Марко Рубио. Он также выражал надежду, что президент России примет приглашение. В Кремле поблагодарили Вашингтон за этот жест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пока преждевременно говорить о возможной поездке Путина на саммит и о его встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Окончательное решение по этому вопросу будет принято позже.

Читайте также


политика

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика