В МИД РФ заявили, что Путин сам примет решение о визите в США на саммит G20

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Владимир Путин самостоятельно примет решение о визите в США на саммит G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

"Мы изучим всю совокупность связанных с текущей ситуацией обстоятельств", – добавил он.

Рябков выразил признательность США за этот жест, однако добавил, что пока рано говорить о конкретных деталях, связанных с этим приглашением.



О том, что Путина пригласили на саммит G20 в Майами, ранее сообщал американский госсекретарь США Марко Рубио. Он также выражал надежду, что президент России примет приглашение. В Кремле поблагодарили Вашингтон за этот жест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пока преждевременно говорить о возможной поездке Путина на саммит и о его встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Окончательное решение по этому вопросу будет принято позже.

