Рубио заявил, что идея нового саммита РФ и США пока не обсуждалась

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Вопрос о проведении нового саммита президентов РФ и США не поднимался во время встречи американского госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил сам Рубио.

"Очевидно, идеальным вариантом была бы встреча, которая принесет результат, а это означает, что ей должна предшествовать большая работа", – цитирует его РИА Новости.



При этом, по словам Рубио, возможное участие Владимира Путина в саммите G20 в декабре может предоставить возможность для их встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом американский дипломат отметил, что Штаты уже пригласили президента РФ на этот саммит.

Рубио подчеркнул, что при возникновении другого повода для личного контакта Путина и Трампа с конкретной целью это также было бы хорошо. Он напомнил, что лидеры уже неоднократно общались по телефону.

Кроме того, госсекретарь указал, что участие в G20 даст Путину шанс пообщаться не только с президентом США, но и с другими мировыми лидерами. Говоря о контактах России и США, он добавил, что Вашингтон всегда открыт к диалогу практически с любым государством, включая Россию, по вопросам конфликтов, кризисов или разногласий.

Встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке 23 сентября – она продолжалась около часа. По итогам переговоров Рубио указывал, что ограниченные или временные прекращения огня на Украине не приведут к окончанию конфликта.

