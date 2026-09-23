Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 19:14

Политика

Рубио заявил, что идея нового саммита РФ и США пока не обсуждалась

Фото: AP/Yuki Iwamura

Вопрос о проведении нового саммита президентов РФ и США не поднимался во время встречи американского госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил сам Рубио.

"Очевидно, идеальным вариантом была бы встреча, которая принесет результат, а это означает, что ей должна предшествовать большая работа", – цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Рубио, возможное участие Владимира Путина в саммите G20 в декабре может предоставить возможность для их встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом американский дипломат отметил, что Штаты уже пригласили президента РФ на этот саммит.

Рубио подчеркнул, что при возникновении другого повода для личного контакта Путина и Трампа с конкретной целью это также было бы хорошо. Он напомнил, что лидеры уже неоднократно общались по телефону.

Кроме того, госсекретарь указал, что участие в G20 даст Путину шанс пообщаться не только с президентом США, но и с другими мировыми лидерами. Говоря о контактах России и США, он добавил, что Вашингтон всегда открыт к диалогу практически с любым государством, включая Россию, по вопросам конфликтов, кризисов или разногласий.

Встреча Лаврова и Рубио прошла в Нью-Йорке 23 сентября – она продолжалась около часа. По итогам переговоров Рубио указывал, что ограниченные или временные прекращения огня на Украине не приведут к окончанию конфликта.

Читайте также


политика

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика